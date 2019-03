Porfirio Lobo: “Los inocentes en las cárceles pero los delincuentes gozando de la protección del poder”

Radio América. El expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa, señaló este miércoles que en Honduras se “está en los tiempos en que los pájaros le tiran a las escopetas, los inocentes en las cárceles pero los delincuentes afuera gozando de la protección que les da el poder”.

Con las acciones de aseguramiento de bienes, el ex-gobernante manifestó, “no nos van a callar, y no voy a dejar de decir que este gobierno es represivo y moralmente no representa al Partido Nacional de Honduras, porque no tiene nada que ver sus acciones con los principios del instituto político”.

Lobo también deseó que “la autoridad partidaria tome la distancia que tiene que tomar, porque sino nos va ir muy mal en las próximas elecciones”.

“Pienso que es un pésimo presidente que tiene montado todo un aparato represivo por la intención de meter en la cárcel a la gente y hasta en los periódicos exhiben a los muchachos diciendo que son delincuentes, y estoy casi seguro que no han pasado por los tribunales y la presunción de inocencia dónde queda “, se preguntó Lobo Sosa.

Ante la interrogante sobre el paradero del dinero derivado de las subasta de bienes asegurados al parecer a gente involucrada en ilícitos, el ex-mandatario hondureño dijo, “no es extraño saber que los bienes que aseguran, muchas veces son destinados a que los manejen personas, los donan pero hay mucha tela que cortar” .

Pepe Lobo para finalizar referente a la demanda ya admitida de mil millones de dólares interpuesta por la familia Rosenthal, puntualizó que la misma “es por los abusos cometidos y todos sabemos dónde está el ganado que les decomisaron y también a los Matta en Olancho”.