Porfirio Lobo: “Le puedo probar a cualquiera que lo que tengo es mío”

Radio América.

El ex-presidente Porfirio Lobo asegura que tiene cómo acreditar la procedencia del dinero encontrado en la casa de su esposa Rosa Elena de Lobo.

De acuerdo al acta de decomiso de evidencia en el allanamiento realizado en la aldea El Chimbo se encontraron más de 3 millones de lempiras, dólares y euros.

Una de las cajas decomisadas “la traje de Trujillo, que nos la dio la esposa del General Rosendo López (mae López)”, dijo Lobo.

Así también explicó el ex-presidente que en el caso de la ex-primera Dama Rosa Elena Bonilla, fueron los bancos que le cerraron las cuentas y que hubo otro que en vez de darle cheques le dio dinero en efectivo.

“Yo siempre he tenido guardada una reserva, es costumbre nuestra, el tema del dinero no es el problema sino el origen del mismo, y en el caso nuestro yo le puedo probar a cualquiera que lo que yo tengo es mío, y me ha costado mi trabajo y mi esfuerzo”, expresó Lobo.

Finalmente, el ex mandatario enfatizó que a sus 71 años es lógico que en su casa tenga una reserva de dinero, “es más tenía en el banco y lo saque y lo traje para mi casa”.

Con información de: Estela Rovelo

Lea también: Carlos Montoya: Porfirio Lobo Sosa está “cosechando la sopa de su propio chocolate”