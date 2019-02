“Pepe” Lobo señala al presidente JOH de estar detrás de acusaciones en su contra

Radio América. El expresidente Porfirio Lobo Sosa, señaló este lunes al mandatario Juan Orlando Hernández, de estar detrás de las acciones presentadas en su contra por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), institución que pidió hoy a la UFECIC que lo investigue por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.

En declaraciones a esta casa de radio, Lobo Sosa rechazó la denuncia del CNA y a su vez descartó que haya incurrido en los delitos que el organismo de sociedad civil les señala en su gestión como gobernante en 2010-2014.

“Yo sigo manteniendo mi posición y no me van a callar, lo que están haciendo con toda la dirigencia del Partido Nacional, desde el poder, porque los que llevamos al poder encabezados por su jefe son los que están hoy agradeciendo a su manera todas las luchas partidarias a favor de ellos, pero aquí estamos firmes”, manifestó.

Preguntado sobre si las acciones del CNA en su contra vienen desde el titular del Poder Ejecutivo, Lobo dijo de forma contundente “ni lo duden”, porque “ni una tan sola denuncia del CNA del están del 2014 para acá, han pasado 5 años y todas están entre 2010-2014 es una frontera que nadie respalda, y ahí estaba yo, y faltarán otros líderes”.

Línea de investigación

Según la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción, desde el despacho del Ejecutivo y de la primera dama se malversaron 25 millones de lempiras, fondos provenientes del PANI y que fueron utilizados para apoyar la guardia presidencial.

En ese sentido, Lobo Sosa sostiene que no hay malversación de fondos porque él no se apropió de dinero, y en todo caso la acusación podría ser por desvío de dinero pero, debe haber un perjuicio económico contra el Estado, y por abuso de autoridad tampoco porque es cuando se hace algo para lo cual no está facultado. “Yo vengo y pido a Finanzas, y esa solicitud a Finanzas analiza si procede o no”, dijo.

El exgobernante reiteró que su sucesor está detrás de todas esas acciones porque los únicos actos cuestionables son los de su Gobierno. “Quiere decir que es algo selectivo, focalizado, y si lo que pretenden es callarnos unos, no lo van a lograr, yo voy a morir luchando de pie en defensa de los líderes que hoy están siendo arbitraria e ilegalmente presentados ante los tribunales”.

“No puedo callar, ni consentir acciones que vayan en contra de gente que le ha servido y que en lugar de darles un diploma a todos los dirigentes que están hoy afectando, les están enfrentando a la justicia”, advirtió “Pepe” Lobo.

Y finalizó indicando que el CNA “sigue directrices” del actual Gobierno, y que la Corte Suprema de Justicia tiene responsabilidad de actuar en el marco de la Ley.