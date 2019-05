Porfirio Lobo Sosa emplaza al vocero de la Maccih presentar pruebas de haber recibido dinero de narcotraficantes

Radio América. El ex-presidente Porfirio Lobo Sosa, este domingo llegó a las instalaciones de la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), ha presentar una solicitud de comparecencia al vocero del organismo regional, Luis Antonio Guimaraes Marrey.

El ex-mandatario hondureño en la carta al señor Guimaraes Marrey, señaló, «En vista de sus afirmaciones el día 24 de mayo, en las cuales me acusa públicamente de haber recibido en mi campaña presidencial del año 2019 dinero de un narcotraficante y asesino confeso de haber quitado la vida a 76 personas, el señor Devis Leonel Rivera Maradiaga, quiero emplazarlo para que de la misma manera que usted lo ha hecho, comparezcamos usted y yo ante el pueblo hondureño y que públicamente exhiba las pruebas de sus acusaciones que considero son calumnias constitutivas de difamación y además violentan mis derechos como persona humana».

«El pueblo hondureño me eligió como Presidente de la República, tengo el compromiso de rendirle cuenta de mis actos, y ya que no se ha seguido el procedimiento que la ley señala, porque a pesar de haberme personado al Ministerio Público el 7 de marzo del 2017, nunca he sido llamado para tomarme declaración sobre este caso y en lugar de incoar acciones en los Tribunales de Justicia, usted lo ha llevado al terreno mediático , le reiteró mi petición, que de la misma forma, presente las pruebas ante mí y el pueblo hondureño», dice la carta del ex-titular del Poder Ejecutivo.

El ex-gobernante en sus declaraciones ante los medios acusó de un «pacto de impunidad» entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el cual dijo «hay justicia selectiva» y ante eso pidió a los hondureños prestarle atención ese tipo de cosas.

Lobo también se refirió al tema de la recusación de una juez en el caso donde se acusa al ex-alcalde capitalino Miguel Pastor, y según el ex-gobernante la juez que está no confía en lo que se le ordena, «porque el éxito de ellos se basa en que los jueces haga lo que les dicen los fiscales, porque son escogidos por ellos y eso es pernicioso y no bueno para Honduras», agregó Lobo Sosa.

«Si la Maccih escoge los jueces y los fiscales, que garantía se puede tener de que se aplica la ley y mi Rosa tiene 15 meses de estar en prisión y el fundamente legal es falso», puntualizó don Porfirio Lobo Sosa.

Información: Douglas Varela

Vídeo de la llega del expresidente Porfirio Lobo Sosa a la Maccih.