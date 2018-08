Presentan acción ante el TSE para decretar nulidad de elección del actual CCEPL

Radio América. Como si fuera poco el aseguramiento de la sede del Partido Liberal, a este instituto político le “sigue lloviendo duro” porque este día un reconocido militante solicitó ante las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), decretar la nulidad de la elección del actual Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) encabezada por Luis Zelaya Medrano.

El abogado Guillermo Montalván Escobar, ex-precandidato de ese partido político luego de interponer la acción referida manifestó que no se trata de una acción antojadiza sino el respeto a la institucionalidad y a la ley garantizando la libre participación de los ciudadanos.

El argumento del militante liberal en la que pide al TSE la nulidad de la actual directiva del Partido Liberal, Escobar como primera instancia indicó que el artículo 52 de la ley o de los estatutos de la institución política establece que el mecanismo con el cual se debe elegir el CCEPL, asimismo como los estipula dijo el articulado 6 del reglamento de las elecciones internas.

El profesional del derecho refirió que el Central Ejecutivo debió convocar seis meses antes del proceso interno a los diferentes movimientos para que el día de las elecciones a través de una cuarta urna se procediera a elegir las autoridades del CCEPL mediante voto libre directo y secreto.

Ante eso, el entrevistado expresó “no me cabe la menor duda que serán suspendidos y no solo eso porque son una junta directiva de facto, un Consejo Central Ejecutivo que está de facto ahí en consecuencia llamo a todo el liberalismo que empiecen a organizar movimientos internos porque tendrá que venir una nueva elección de las nuevas autoridades para un nuevo CCEPL porque los actuales dirigentes no siguieron los procedimientos.

Aunque a Montalván dijo dolerle la situación por la que atraviesa el partido, sin embargo puntualizó que no puede aceptarse que gente venida al partido de forma advenediza vengan a quererlo a dividir peleándose con la bancada en el Congreso Nacional y creando una condición de disciplina inexistente.