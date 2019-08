Presidente de DC: Si no se «ciudadanizan» las mesas siempre se generará fraudes electorales

Radio América. Aunque existan nuevos entes electorales, pero si no se «ciudadanizan» las mesas, siempre habrá «corrupción» en las votaciones, señaló este miércoles el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Marco Antonio Reyes.

En ese contexto, el entrevistado apuntó, «los hondureños y todos los que participamos en política tenemos la expectativa que debe haber un nuevo instrumento electoral como la Ley de Participación Política Electoral».

Flores indicó que la mencionada ley debe contener aspectos como la integración de las mesas receptoras electorales en virtud de que los participantes en política consideran que «ahí es donde se genera el fraude».

Del mismo modo, para el entrevistado no sería correcto tener un nuevo Consejo Nacional Electoral que administre el proceso eleccionario y al final en las mesas se tenga la presencia de partidos políticos.

En cambio, sugirió que en la mesa haya garantía para el ciudadano que depósito su voto, púes, se va a respetar.

A parte de ello, el titular de la DC dijo que habría que considerar otras reformas importantes por ejemplo: la segunda vuelta electoral, el tema del voto electrónico y otras acciones recomendadas en el documento presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sobre la no cobertura de todas las mesas electorales a nivel nacional, Marco Antonio precisó, que por no existir argumentos de que hay partidos que no logran cubrir la totalidad de las mesas, esto se presta para el «negocio de las credenciales».

