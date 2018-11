Presidente Hernández: “nadie está por encima de la ley”, respecto a la captura de su hermano

Radio América. En comparecencia de prensa realizada en Gracias, Lempira, el presidente Juan Orlando Hernández, re-afirmó que “nadie está por encima de la ley”, esto en relación a la captura de su hermano Juan Antonio Hernández este viernes en Estados Unidos de América.

“Antes de ser presidente lo dije siempre; que sí amigos míos, correligionarios, cualquier hondureño e inclusive parientes, me buscaban para temas reñidos con la ley, que no iban a contar conmigo”, reafirmó el gobernante en sus declaraciones a los medios hondureños.

“Hace algún tiempo cuando ese tipo de noticias circulaba le dije a Juan Antonio: tenés que presentarte antes las autoridades correspondientes y dar tu versión. Le dije que fuera a Estados Unidos con la oportunidad de que pudiera explicar cuál es tú verdad y tú opinión”, añadió el titular del Ejecutivo.

Ahora con la captura, el mandatario consideró que es “otra oportunidad para que también se haga justicia en uno u otro sentido.

Reiteró una vez mas, “que nadie está por encima de la ley, porque esa ha sido mi conducta y ustedes la conocen, tal como lo dije antes de ser presidente de la República de Honduras”.

“Pero también es un hermano, es un familiar. A nosotros no nos criaron así, nos criaron para respetar a los demás, pero no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, fuerte para nosotros, es triste, es difícil y no se lo deseamos a nadie”, lamentó el gobernante.

Hernández espera que el sistema de justicia como corresponde le de (Juan Antonio Hernández) el espacio para defenderse y como familia dijo que estará en lo que corresponde apoyarlo.

“Qué la justicia permita esclarecer, si esas acusaciones son ciertas o no”, enfatizó el mandatario de la República.