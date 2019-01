Productores de café abandonan toma, pero volverán porque no les resolvieron nada

Radio América. Los productores de café que tienen tomado el edificio del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), anunciaron este jueves que se retirarán de sus protestas, pero aseguraron que volverán en 15 días porque no les resolvieron nada.

En declaraciones a Radio América, Fredy Pastrana, coordinador de los caficultores manifestó, “nos vamos tristes, pero optimistas de nuestra lucha porque es para el beneficio de 120 productores, de hombres y mujeres con dignidad y carácter que piden justicia en los precios, re-adecuación y rendición de cuentas”.

“Yo no se porque el grupo de Asterio Reyes, no quiero eso, aquí no estamos pidiendo puestos en la junta directiva del IHCAFE, trabajo y ni la dirección del Fondo Cafetero Nacional como han dicho ellos, es simplemente rendición de cuentas”, lamentó el representante de los caficultores.

Para evitar “relajos” o mayores problemas, Pastrana indicó subrayó que tomaron la decisión de suspender el plantón o la protesta, “porque no queremos confrontación entre hermanos productores, no creemos y ni estamos para caprichos, egos e intereses de líderes”.

En ese sentido, los productores del grano fueron claro, “le damos 15 días al Conacafé para que deje de ser un elefante blanco, y que lo presida el presidente Juan Orlando Hernández para que le busque solución a esto, señor Presidente no deje crecer los problemas porque Honduras no está para eso, concluyó el entrevistado.

