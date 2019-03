Protestas, dolor y furia causa la muerte de una menor de 12 años

Radio América. Dayana Abigail Moreno Rodríguez es la niña de 12 años que falleció hace unas horas en la carretera CA-5 a la altura del municipio de Villanueva, Cortés, por un atropellamiento, debido a la imprudencia de un conductor.

La menor era estudiante del séptimo año en el Centro educativo Luis Bográn, de la ciudad, en el sector de El Centavo, el director de esta institución, Ángel Andrade, confirmó que las protestas de los pobladores, donde han quemado llantas y obstruido el paso vehicular, son por el lamentable hecho y porque no aguantan los accidentes viales en la zona, pues este no es el primero.

“Nosotros no somos partidarios de las tomas, pero tampoco tenemos otro medio más para decirle a Honduras: “volteen a ver, los niños y niñas necesitan la atención de los gobiernos” (…) es terrible, hace menos de un mes, una abuela con un niño fueron atropellados y murieron en este lugar; aproximadamente 7 niños de la escuela han sido atropellados, muchos han quedado paralíticos, otros han muerto al instante”, expresó Andrade.

No existen medidas de seguridad vial en esta zona, “si hubiese un puente peatonal esto no sucediera; si existieran reductores de seguridad no pasara esto; nosotros (en el país) tenemos reductores de seguridad en los peajes para cobrar dinero, pero aquí queremos reductores de seguridad para salvar vidas”, manifestó Andrade.

La imprudencia de un conductor causó esto” el vehículo iba a gran alta velocidad, la niña fue levantada más o menos a unos 13 metros, el carro no se detuvo, huyó de la escena del crimen; hay rótulos donde dice zona escolar, pero no se respetan y precisamente el cerco de la escuela colinda con el bulevar, ese es el riego de la entrada y salida de los niños los 200 días de clases, como bien aboga el gobierno”, concluyó Andrade.

