Ramón Lobo: «Vamos a devolver la dignidad a los cachurecos»

(Radio América)- Durante su discurso en el lanzamiento del nuevo movimiento del Partido Nacional, «Todos por el Cambio» Ramón Lobo, hijo de Porfirio Lobo Sosa aseguró que devolverán la «dignidad de los cachurecos».

«Que no tengamos pleito no significa que no podemos señalar lo que están haciendo mal, vamos a hablar con la verdad, vamos a devolverle la dignidad a ese cachureco y chacureca que hoy se siente abajo. No es posible que siempre generalicen esos cachurecos o esos nacionalistas y esa es la idea hoy aquí», dijo.

Además, Ramón Lobo expresó que él es «el primer soldado dispuesto a luchar por Honduras».

«Soy el primer soldado dispuesto a luchar por Honduras, a luchar por mi partido, a luchar por ver ese país que todos queremos y que de rodillas sólo me van a ver ante Dios, ante nadie más», finalizó.

El expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014) oficializó este sábado su movimiento político interno en el Partido Nacional, «Todos por el cambio», para luchar contra «el oficialismo».

Con Información de Haris Matamoros.

