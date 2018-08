Ramón Maradiaga analiza llevar su caso al TAS tras rechazo de la FIFA

Luego de conocer que su apelación fue rechazada por la FIFA el entrenador hondureño, Ramón Maradiaga, anunció que está analizando junto a su equipo de abogados llevar su caso al Tribunal de Arbitraje del Deportes (TAS por sus siglas en francés), con sede en Lausana, Suiza.

En los próximos días Maradiaga se reunirá con su cuerpo legal y analizará la situación, para determinar si vale la pena continuar esta batalla legal mediante la cual busca limpiar su nombre.

Ramón Maradiaga fue condenado por la FIFA a pagar 20 mil francos suizos (alrededor de 21 mil dólares) y a dos años de suspensión, debido a que no informó en 2016 de un intento de amaño del partido Canadá-El Salvador, luego que un empresario salvadoreño ofreciera a los jugadores dinero para ganar o empatar.

Al ser abordado por el empresario, Ramón Maradiaga, en lugar de denunciarlo, se limitó a decirle que él no quería involucrarse en la transacción y que se entendiera directamente con los jugadores.

Esta acción de Ramón Maradiaga no fue vista con buenos ojos por parte de la Comisión de Ética de FIFA, que decidió sancionarlo por considerar que el hondureño no actuó de forma correcta, pese a que no formó parte de la negociación.