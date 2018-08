Reacciones de diputados y personalidades sobre suspensión del diálogo en Honduras

Radio América. Luego del “fracaso” en el primer intento para la instalación del diálogo político en Honduras, las reacciones de los diputados de los diferentes partidos y otras personalidades no se hicieron esperar. Para el caso el congresista Luis Redondo manifestó “ya me lo esperaba y no me sorprende; yo me opondría que el Partido Nacional participe con doble voto” en la mesa del diálogo nacional.

El parlamentario en su análisis del decreto ejecutivo firmado por el presidente Juan Orlando Hernández y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el cual indica que todos los acuerdos deben ser por consensos, Redondo, “lo califico como una trampa y estoy de acuerdo que se haya suspendido el diálogo porque no tiene pies ni cabeza”.

Ante el lamento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el no inicio del diálogo este martes, Luis dijo, que el representante del organismo internacional Igor Garafulic, “debe ser mas directo porque para eso lo envió la ONU, a que señale, si el presidente Juan Orlando Hernández está con sus trucos y triquiñuelas para apoderarse del diálogo con dos cupos”.

Por su parte, el diputado nacionalista Reinaldo Ekónomo expresó que el diálogo se debe anteponer a cualquier interés personal, porque Honduras debe estar sobre cualquier cosa.

“Creo que el diálogo debe seguir, pero por una posición del Partido Liberal y de Salvador Nasralla, no continúa”, añadió el entrevistado

En ese sentido, el parlamentario cachureco indicó, que los culpables de la suspensión del diálogo son: Luis Zelaya y Salvador Nasralla porque son los intransigentes”

Sin embargo el diputado oficialista aseguró que el Partido Nacional y sus 61 diputados están listos para comenzar el diálogo con el fin de “construir una nueva Honduras y a la vez no haya mas caos en el país”.

Por su parte el ministro Ebal Díaz posteó su cuenta de twitter, que”el compromiso de @ JuanOrlandoH con el Diálogo es inquebrantable. Mañana el Gobierno llegará @ ONUHN a las 10:00 AM con la esperanza que la gente de @ luiszelaya_hn y el señor Nasralla se presenten con voluntad de trabajar en forjar acuerdos por la unidad nacional. @ PNH_oficial

Omar Rivera miembro depurador de la Policía Nacional escribió en su cuenta, “Pueblo pasará factura a quienes desean prolongar crispación que divide a hondureños y se niegan a enfrentar los problemas que afectan a la gente… la insensatez en tiempos de crisis desnuda a los egoístas, a los que solo piensan en sus intereses personales y los de su camarilla

Asimismo el miembro de la Comisión Depuradora Policial manifestó “Que lastima que nuestros políticos no entiendan que DIALOGAR es más constructivo que PELEAR ….

PUEDE INTERESARLE: ONU reitera compromiso para seguir apoyando la instalación del diálogo político en Honduras