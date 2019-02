Reconoce a su madre en un retrato dibujado por un asesino en serie que mató a más de 90 mujeres

(RT)- Un hombre del estado de Tennessee afirma haber identificado a su madre, violada, apuñalada y estrangulada hace 23 años en un caso no resuelto, en uno de los retratos de algunas de sus víctimas hechos por el asesino en serie Samuel Little recién publicados por la Policía, informa KFVS 12.

Según ha comentado Anthony Jones en una entrevista al canal, él vio a su madre, Priscilla Baxter-Jones, por última vez en 1996, en la víspera de Navidad, cuando solo tenía 15 años. “Te quiero, hijo… Te veré mañana en la Navidad”, fueron sus últimas palabras, pero al día siguiente no regresó.

La mujer fue encontrada muerta en el río Misisipi dos semanas después, en enero.

Man ‘identifies’ his MOTHER in serial killer Samuel Little’s sketch https://t.co/26A9Scu9FI — Daily Mail US (@DailyMail) 16 de febrero de 2019

La esposa de Jones, Erica Wells-Jones, ha confesado que su marido ha estado buscando respuestas sobre el asesinato de su madre desde entonces. “Siempre dijo que deseaba que el asesino apareciera o que pudiera encontrarlo de alguna manera“, afirmó.

Mientras tanto, Jones también asegura que reconoció la cara de Little a primera vista, y cree que conoció al asesino en serie cuando era un niño. “Vi la foto más antigua de él y al momento supe quién era porque no me olvido de las caras”, aseguró.

La Policía de Memphis, por su parte, ha afirmado que ahora están investigando si la mujer del retrato es de hecho la madre de Jones. Sin embargo, los investigadores dicen que no encontraron evidencias de que Little apuñalara a alguna de sus víctimas conocidas.

Samuel Little, de 78 años, se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos y siniestros de la historia de EE.UU. tras confesar en mayo pasado que asesinó a 90 mujeres entre los años 1970 y 2005. No obstante, muchas de sus víctimas no han sido identificadas ni vinculadas al asesino.

El criminal dibujó retratos escalofriantes de algunas de sus víctimas, mientras cumple condena en una prisión del estado de Texas. El FBI ha hecho públicos los dibujos este martes con la esperanza de poder identificar a las mujeres asesinadas y contactar con sus familiares.

