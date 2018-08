Recuperan caja negra de avión robado y estrellado por “suicida” en EEUU

“Era difícil identificar que se trataba de un avión a no ser por partes más grandes como el ala”, indicó. “Las secciones pequeñas no parecen de un avión”. La NTSB no respondió aún al pedido de la AFP para confirmar el hallazgo.

Richard Russell, un funcionario de pista de la línea Horizon Air, robó el viernes por la noche un bimotor turbohélice Bombardier Q400, que piloteó por más de una hora antes de estrellarse.

Dos caza-bombarderos F-15 persiguieron al avión tras su despegue, pero no llegaron a forzar su aterrizaje.

Las autoridades descartaron cualquier vínculo terrorista con el incidente.