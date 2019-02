Reducción de la violencia con políticas represivas no es sostenible

Radio América. El sociólogo Eugenio Sosa explicó este viernes, que la violencia existente en el país no tendrá una disminución con el fortalecimiento de la Seguridad y Defensa de Honduras, más bien, se agudizan otros problemas porque el presupuesto del país se agota.

Se le consultó a Sosa sobre el anuncio que ha hecho el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, de aumentar los elementos de los cuerpos de seguridad para brindar mayor protección a la ciudadanía y manifiesta que: “no hay análisis profundos que digan que aumentando policías militares, como la Policía Militar de Orden Público (PMOP), será la reducción de algunos homicidios”.

De igual forma, el sociólogo continúa explicando que hay algunos indicios que muestran cómo parte de la reducción de homicidios se debe a que la gente aprendió a pagar la extorsión o el chantaje, “si se recorren los puntos de taxis de Tegucigalpa, por ejemplo, no hay ningún punto que no esté pagando, una, dos, y hasta tres extorsiones; los femicidios siguen igual y muchos otros tipos de violencia ¿por qué? (…) no se ha atacado el problema principal que es la reducción de la impunidad”.

No hay descenso en el tema de impunidad, Sosa afirma que: “sigue estando arriba del 90 por ciento. Ya hay países que han reducido los índices de tasa de homicidios, con sacar militares a las calles, pero esto no es sostenible, retorna a veces y por eso repunta. Ahí está el caso de El Salvador a la vuelta de la esquina, como se dice. Los organismos de Derechos Humanos y especialistas en seguridad ya han reiterado, que los logros que están queriendo exhibir no son sostenibles con esa política represiva nada más de militares y policías”.

Por otro lado, hay un colapso de salud, prácticamente no se encuentra nada y un deterioro en el sistema de educación. Hay estudios que están demuestran cómo se está yendo de manera exorbitante el presupuesto del país hacia el tema de seguridad y defensa, concluyó Sosa.