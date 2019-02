Regalos por 100.000 dólares: Lo que podrían recibir los nominados al Óscar

(RT)- Yalitza Aparicio, nominada al Óscar como mejor actriz por la película ‘Roma’, podría llevarse una bolsa de regalos por valor de 100.000 dólares por el solo hecho de estar entre los postulados.

Año tras año, la compañía de marketing Distinctive Assets obsequia a los candidateados con lo que se conoce como “Everyone Wins“, un conjunto de regalos con un valor aproximado de 100.000 dólares.

De acuerdo con CNBC, Distinctive Assets envió el pasado lunes los paquetes a los 25 nominados en las categorías de actuación y dirección, por lo cual el director de ‘Roma’, Alfonso Cuarón, también debe encontrarse entre los obsequiados.

Best Actress contender @YalitzaAparicio watches for the nominated films. Join us on Sunday at 8pm ET/5pm PT. #Oscars pic.twitter.com/JegbViHmMa

La agencia estadounidense lleva 15 años otorgando de esa manera una premiación indirecta, a la cual contribuyen diferentes empresas que aportan cada una 4.000 dólares en productos propios. En esta ocasión, bajo el tradicional lazo del envoltorio habrá boletos para viajes internacionales, tratamientos de belleza y salud, sesiones de entrenamiento personal y una selección de comestibles, cremas corporales y otros concentrados de cannabis.

Take a look inside the $100,000+ swag bag @DAssets gives to the top #Oscars nominees and host pic.twitter.com/L4COiEHSvW

