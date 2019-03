Reinaldo Ekónomo presenta proyecto para eliminar figura de designados e impedir reelección de “diputados improductivos”

Radio América. El congresista Reinaldo Ekónomo, este martes presentó un proyecto de plebiscito para eliminar la figura de los designados presidenciales e impedir la reelección de diputados considerados “improductivos” en el Congreso Nacional.

El proyecto también se orienta en eliminar la figura de los designados presidenciales y que la misma se convierta en un vicepresidente de la República, según él porque vuelve al Estado mas moderno, eficiente y austero y para que el funcionario tenga funciones especificas.

Esa misma propuesta de plebiscito es para que se le pregunte a la población si se puede o no elegir a congresistas que no han sido lo suficientemente productivos, no gestionan y no mocionan y además no han llevado nada a sus departamentos.

Ekónomo se preguntó ¿De qué le sirve al país un diputado que no ha presentado en el Congreso Nacional iniciativas de ley para desarrollar al país?.

Vídeo proyecto de plebiscito