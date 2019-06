Reinaldo Sánchez convoca este lunes a otra «Actividad por la Paz»

Radio América. El titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Reinaldo Sánchez, convoca a las bases del Partido Nacional a realizar una actividad este lunes en apoyo al tema de educación y salud impulsado por el presidente, Juan Orlando Hernández.

Mensaje enviado por Sánchez

«Estimados compañeros de batalla, el lunes hay una actividad, ya les voy a compartir los detalles con un pequeño manual que se ha hecho, ocupamos que le metamos toda la batería es simultanea en los 18 departamentos es en apoyo al tema de educación y salud que impulsa el presidente (Juan Orlando Hernández), y nuestro deber es respaldarlo en todo lo que podamos.

Ocupamos mandar un mensaje de contundencia, la marcha de hoy creo que mandó un mensaje fuerte, pero ocupamos mandar ese mensaje que somos más los hondureños que queremos que la paz sea en Honduras, que los del otro lado no nos quiten la paz, que los que quieren la división y el odio no puedan seguir adelante dividiendo nuestro país.

Que nuestra lucha, por lo que ustedes luchan todos los días, por lo que luchamos todos, por permitir que la gente más pobre y humilde tenga mejores condiciones de vida, pero eso también pasa por tener mejores condiciones y acceso a la educación y la salud.

¿Cuántos pobres llegan a los hospitales y no encuentran las respuestas que necesitan?, ¿cuántos pobres quieren meter a sus hijos a la escuela y no pueden?, no porque no quieren sino porque no tiene los recursos; y la única forma de poder ayudarles es dejándoles como legado un buen sistema de educación y salud pública.

No es magia, estoy claro que no es magia, no es apagar y ni encender la luz, pero es una lucha que no la vamos a finalizar mientras no la iniciemos.

Así que el lunes ocupamos a todos los equipos en cada uno de los lugares que definen cada departamento, para mandar ese mensaje fuerte y contundente que todos estamos alineados en que avance el país, que queremos paz, que queremos diálogo y sobretodo que vayamos llamando las cosas por su nombre.

Está en peligro el año escolar y los maestros que no trabajen pues también es justo que no se les pague, y aquellos buenos maestros que los reconozcamos, que les aplaudamos y que nos sintamos orgullosos de ellos, gracias».

Con información de: Leonardo Raudales