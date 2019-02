Republicanos protestan en frontera de EEUU y México para exigir un nuevo muro

(AFP). Con banderas de Estados Unidos y consignas de apoyo al presidente Donald Trump, unas 50 personas formaron este sábado una valla humana sobre la frontera que divide al mexicano estado de Chihuahua del estadounidense Nuevo México para exigir el financiamiento de un nuevo muro fronterizo.

“El muro se necesita construir aquí (…) porque por aquí va a empezar a subir el crimen, van a cruzar más (inmigrantes) ilegales”, dijo a la AFP el estadounidense Anthony Agüero, habitante de El Paso, Texas, durante la protesta encabezada por simpatizantes del partido republicano de Trump.

“Veteranos antes de los invasores. Legal es la palabra clave”, “Alto a las drogas que destruyen nuestra juventud” y “Trump 2020” son algunas de las frases que se leían en las pancartas color rojo, azul y blanco, al igual que la bandera estadounidense.

Los manifestantes viajaron desde distintas ciudades de Texas y Nuevo México para protestar en Anapra, un punto en la mitad del desierto, donde la muralla fronteriza se interrumpe y deja libre paso entre la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense Sunland Park.

Trump, quien desde su campaña para llegar a la Casa Blanca insiste en la construcción de un nuevo muro fronterizo para detener la inmigración de latinoamericanos, a quienes ha llegado a calificar de “criminales”, visitará El Paso como arranque de su campaña por la reelección en 2020, bajo el lema “Haz que Estados Unidos sea grande otra vez”.

Pero no todos coinciden con el mensaje de esta protesta que transcurrió bajo la mirada de agentes de la estadounidense Patrulla Fronteriza y policías federales de México.

“No estoy de acuerdo para nada, para nada. Me da tristeza y me enojo, yo fui criado en Ciudad Juárez y no creí que esto iba a pasar”, dijo a la AFP el estadounidense Ian Washington.

De acuerdo con Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza sector El Paso, solo de octubre a diciembre del año pasado fueron detenidos 25.000 migrantes en la frontera que bordea Nuevo México y el suroeste de Texas, una cifra que contrasta con los 32.000 detenidos de octubre de 2017 a septiembre de 2018.

En tanto, se esperan protestas contra el muro el próximo lunes en El Paso, durante la visita de Trump.

