Romell Quioto: «No fui convocado porque no estoy bien física ni mentalmente»

La sorpresa del día en el aeropuerto internacional de Toncontín fue la presencia de Romell Quioto, jugador del Houston Dynamo que no fue tomado en cuenta por el seleccionador Fabián Coito para los juegos de este mes contra Puerto Rico y Chile.

Al ser consultado al respecto Romell Quioto fue autocrítico y reconoció que no pasa un buen momento, siendo prueba de ello que no está siendo tomado en cuenta para los partidos del Houston Dynamo en la MLS.

«Vine nada más porque tengo días libres. Nunca he sido un jugador indisciplinado, no sé si por la roja tomaron esa decisión, me toca respetar y ser muy profesional».

«Se dice que vengo para Olimpia o Motagua pero es todo especulación, tengo dos años más de contrato con Houston. No estoy pasando por un buen momento, es parte de la vida reconocer cuando uno no está bien, solo queda levantar la cabeza».

«Hablé con el profe, en la selección están los mejores y hoy no soy el mejor. No estoy bien física ni mentalmente, tengo que dar el máximo para ponerme bien», sentenció Romell Quioto