Salvador Nasralla denuncia ante el MP a JOH y a 15 diputados por “apropiarse del poder”

(Radio América). La mañana de este martes 25 de junio el ex-candidato presidencial, Salvador Nasralla, se presentó a los juzgados de la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso contra el actual presidente de la República y 15 diputados por apoyar la reelección presidencial.

El recurso es por los delitos de Abuso de autoridad, tráfico de influencias, y usurpación de poder.

Asimismo, manifestó que el Ministerio Público (MP) tenía la obligación desde el año 2014 “cuando Juan Orlando Hernández y otros diputados pidieron que hubiera reelección en Honduras, en ese momento el (MP) tendría que haber arrestado a los implicados por el delito de traición a la patria”.

De acuerdo a lo expuesto por Nasralla las interpelaciones puestas debieron hacerse los arrestos correspondientes por parte del MP “no lo hizo durante el transcurso del 2015, 2016, 2017 y 2018”.

“Hernández tiene que irse, no es que tiene que renunciar, tiene que salir del poder, mientras no salga del poder en nuestro país no podemos exigirle a un pueblo que se está muriendo hambre porque 7 de cada 10, no le podemos evitar que hagan las reclamaciones”, señaló.

También expreso que él no es parte de reclamaciones políticas, que la gente sale a las calles “porque siente la obligación de mostrarle a Hernández que tiene que irse”.

Por lo que exalta el hecho de presentar un último recurso de inconstitucionalidad ante la CSJ.

Vea vídeo :

Con información de: Estela Rovelo