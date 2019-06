Se reporta caída de Instagram en varias partes del mundo

RT. Miles de usuarios de distintas partes del mundo reportan problemas con Instagram.

Como instagram no funciona, me paso por aqui para desearles buenas noches y que ojalá todo el mundo se acostara con una sonrisa puesta en la cara!! Los quiero 💜 — Agoney (@Agoney) 13 de junio de 2019

El sitio web Downdetector muestra un auge de los reportes de error en el funcionamiento de la popular plataforma, con más de 50.000 usuarios afectados.

Según el portal, los problemas empezaron a registrarse a partir de las 18:33 GMT.

¿Se cayó Instagram o ya de plano no me tiras ni con un pinche like? — Nabile (@nabileahumada) 13 de junio de 2019

La caída ha afectado a usuarios del este de EE.UU., México, varios países europeos, la India, Oceanía y partes de Asia.

La mayoría de los fallos consignados por los usuarios están relacionados con la imposibilidad de actualizar el ‘feed’.

me opening twitter for the first time in 5 months to see if instagram is down or if my wifi is just shitty #instagramdown pic.twitter.com/Q9HDpuIkAX — breadyy (@egyptiba) 13 de junio de 2019

#instagramdown me running to Twitter to see if Instagram stopped working … pic.twitter.com/E9vbKDmFpS — Nao with luv (@cookytae07) 13 de junio de 2019

me when im trying to have a nice conversation with my friends but then instagram shuts down #instagramdown pic.twitter.com/AwnaJKIkZO — Makaya (@MakayaBrshrs) 13 de junio de 2019

Me coming to twitter to see if it’s not just my Instagram that’s down #instagramdown pic.twitter.com/jiY0aCUROc — sally123xx (@sally123xx1) 13 de junio de 2019

Lea también: Facebook suspende preinstalación de sus aplicaciones en dispositivos Huawei