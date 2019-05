Secretario de Gobernación dice que no debe pagarse salario a maestros y médicos que no trabajen

Radio América. El secretario de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, mencionó este día que al maestro y médico que no trabaje, no se le debe pagar el salario, porque el decreto que se aprobó anoche en el Consejo de Ministros es contundente en prohibir los despidos y la privatización.

Para Ayala, esta aprobación es una demostración clara y contundente de la voluntad del Gobierno, que siempre ha sido permanente y que «estamos dispuestos a manifestarle a la población que lo que sucede es que algunos gremios están tomando acciones de forma abusiva».

«Yo le diré claramente, maestro y médico que no trabaje, que no se le pague, que se contrate personal que quiera trabajar, esto es pura situación política, quieren generar una desestabilización social, un ambiente de incertidumbre y eso no lo vamos a permitir», indicó el funcionario.

También, agregó que en Consejo de Ministros, aprobaron un PCM, «donde más claro no puede estar», que se prohíbe la privatización y los despidos, así que cada docente tiene que comprometerse a cumplir su función de forma responsable, no pueden violentarle el derecho a los niños a la educación.

Información por: Nelson Murillo