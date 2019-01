Situación de Venezuela todavía no impacta en el mercado del petróleo: Juan Carlos Rodríguez

Radio América. El representante de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, manifestó este martes en Doble Vía que la situación política que atraviesa Venezuela de momento no ha tenido impacto en el mercado del petróleo.

Pero, ante las acciones del Gobierno de Estados Unidos, el presidente venezolano podría tener apoyo de sus aliados como Rusia, China, Irán y Turquía porque tienen conveniencia de intereses en la industria petrolera.

Estos aliados podrían ayudar económicamente o por medio del petróleo a Venezuela, y así Nicolás Maduro mantenerse en el poder, aunque “no tenemos nada claro”.

Pero Rodríguez no descarta el alza en el precio del petróleo dado que es una industria sensible ante cualquier motivación de índole político, económico o social, por tanto los productos derivados suben y en Honduras no habrá excepción.

Más en el Facebook Live que insertamos a continuación: