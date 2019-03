¿Spider-woman en el gimnasio? Una chica ‘voladora’ sorprende a la Red con un extraño entrenamiento (VÍDEO)

(RT)- El inusual entrenamiento de una joven en el gimnasio, que aparece recogido en un vídeo difundido por Twitter este sábado, ha sorprendido a muchos internautas, que no dudan en compararla con personajes de ciencia ficción como Lara Croft, Spiderman o Peter Pan.

En la grabación, que ha sido reproducida más de 5 millones de veces y cuenta ya con más de 86.000 retuits, se ve cómo la chica se suspende repetidas veces en el aire con ayuda de una de las máquinas del recinto deportivo.

Un usuario que admite no entender cuál es el objetivo del ejercicio sugiere que tal vez “se esté entrenando para convertirse en una superheroína”. Otra tuitera se muestra preocupada y pregunta si la joven está bien.

Ma’am is this really necessary? pic.twitter.com/5ZDmZPnI6Y

— J.K. Howling (@alilmayo) 2 de marzo de 2019