STENEE pide rebajar la tarifa de la energía porque están muy altas

Radio América. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), José Luis Matamoros, este viernes pidió rebajar la tarifa energética porque están muy altas.

Para la próxima revisión al valor de la tarifa de la energía eléctrica, el sindicalista espera que se rebaje el kilovatio debido a la reducción del costo de los combustibles registrados en el mes de enero, esto para que sirva de alivio al pueblo hondureño.

“Esperamos que para marzo se revisen las tarifas y que se le pueda dar una rebaja al kilovatio/hora de energía a los hondureños”, recalcó el sindicalista.

Matamoros no se explica porqué no se rebaja el costo de la energía, señalando que con esa situación ellos (Empresa Energía Honduras), “simulan o tapan el sol con un dedo porque están obligados a reducir las pérdidas pero no lo hacen, sino aumentar las tarifas y con eso justificar que bajaron las pérdidas”.

Ante eso, el titular del STENEE consideró mejor que se trabaje en la reducción de pérdidas y también contrarrestar el hurto de la energía para no incrementar las tarifas y los hondureños no sean afectados.

