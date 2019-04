“The Dead Don’t Die”: la nueva película de zombies de Jim Jarmusch con uno de los mejores repartos del año

Tras explorar el mundo vampírico en la fantástica ‘Sólo los amantes sobreviven’, Jim Jarmusch vuelve a centrarse en lo no muertos pero, esta vez, para fijar su cine en un tipo de redivivos algo más torpes.

Ver esta publicación en Instagram A new film from Jim Jarmusch. June 14th -can’t wait. #TheDeadDontDie Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 1 de Abr de 2019 a las 8:13 PDT

El primer trailer de ‘The Dead Don’t Die’ no deja lugar a dudas, Jarmusch se lo ha pasado de miedo rodando una comedia de zombies con un reparto de ensueño. Con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton y Chloë Sevigny como protagonistas, la película cuenta también la participación de Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Pérez, RZA, Selena Gomez y, por supuesto, Iggy Pop y Tom Waits.

Desde que ‘Zombies Party’ (Edgar Wright, 2004) se convirtiese en un fenómeno de culto, no pocos títulos han intentado hacerse con el complejo honor de ser proclamada “la mejor comedia de zombies desde Zombies Party”. De ‘Planet Terror’ (Robert Rodriguez, 2007) al reciente fenómeno ‘One Cut of The Dead’ (Shin’ichirô Ueda, 2017), pasando por ‘Bienvenidos a Zombieland’ (Ruben Fleischer, 2009), ‘El alucinante mundo de Norman’ (Chris Butler, Sam Fell, 2012) o ‘I Am a Hero’ (Shinsuke Sato, 2015), todas han conseguido un nutrido grupo de fans pero, ¿convencerá Jarmusch a su público? El 14 de junio, ‘The Dead Don’t Die’ lo intentará en la cartelera norteamericana.

The Dead Don´t Die’ llegará a los cines el próximo14 de junio y promete ser la experiencia zombie más personal desde los tiempos de ‘Shaun of the Dead’.

Fuente: Fotograma / Espinof

