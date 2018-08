Theresa May baila junto a unos estudiantes de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica

En su visita a Sudáfrica la primera ministra de británica, Theresa May, nos ha dejado esta simpática imagen bailando junto a los estudiantes de un colegio de Ciudad del Cabo. Le reciben con un baile al que ella poco a poco se va sumando. Se anima primero con un simple movimiento del pie derecho; un paso adelante, un paso atrás. Y con el paso de los minutos se va soltando.

Ahora su baile está acompañado por los brazos y un leve movimiento de espalda. Pero su gesto cambia por completo al ver la destreza de los chicos y chicas.Un duro momento en el que toca aceptar que el cuerpo no está ya para tanto ajetreo. Así que posa con ellos en una foto para la memoria. Un vídeo que ya es viral en Reino Unido, donde bromean sobre la habilidad en el baile de Theresa May.

You make me feel like a natural woman. #r4today #MayMustGo [WATCH]: Prime Minister #TheresaMay have a dance at ID Mkhize Senior Secondary in Gugulethu, Cape Town. pic.twitter.com/AC4nFqgbpN

— Colin Valley #JC9 #HD2 (@MomentumCV) 28 de agosto de 2018