Tito Asfura anuncia licitación para construir una «mini represa» a la altura de El Hatillo

Radio América. El alcalde capitalino Nasry Asfura en el marco de la izada de la Bandera Nacional este domingo, declaró, «soy parte del movimiento Unidad y Esperanza, pero donde todos debemos de trabajar por la unidad de la familia y de los hondureños».

Según el edil, su trabajo es para darle oportunidades a las personas que mas lo necesitan y a la vez dijo, que en el movimiento interno nacionalista no se trata de un candidato de un partido, sino donde todos deben trabajar para sacar adelante a su querida Honduras.

«Lo único que tengo en mi cabeza es trabajar cada día mas, y si no nos enfocamos en eso, entonces no hay manera de salir adelante. Para tener oportunidades deben haber políticas de bien común y no partidarias porque la gente nos quiere mirar trabajando para ver cómo le resolvemos sus problemas mediante generación de empleos», recalcó el jefe edilicio.

En ese sentido, Asfura expreso que «todo a su debido tiempo, manifestando que solo Dios dirá lo que puede pasar, pero tenemos que enfocarse en el trabajo».

Sobre el desarrollo de proyectos para contrarrestar situaciones como la sequía en la ciudad capital, Tito aseguró que están trabajando para invertir a mediados de noviembre en una licitación y construir la «mini represa» a la altura de El Hatillo, cercanías de Residencial Pinares.

Informó que el embalse será de unos 22 metros de alto por 80 de largo. Del mismo modo, afirmó que mejorarán la captación de agua en la represa de Jiñijuarez para darle tres millones de metros cúbicos al embalse La Concepción.

Anunció que para marzo del siguiente año recibirán las ofertas para la construcción de la Represa San José, con el fin de obtener 10 millones de metros cúbicos del vital líquido al igual que Los Laureles.

Información: Douglas Varela