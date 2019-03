Toluca eliminado y humillado por el Sporting Kansas City de Roger Espinoza

El Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), coronó ayer su gran eliminatoria ante el Deportivo Toluca de México, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, al derrotarlos a domicilio dos goles a cero en el Estadio Nemesio Díez, terminando con un abultado marcador global a favor de los estadounidenses (5-0).

El mediocampista hondureño, Roger Espinoza volvió a ser partícipe durante el encuentro, así como en el partido de ida, empezando de titular y aguantando los noventa minutos del choque, regalando una enorme asistencia en el minuto 8′ para el primer gol de los “magos”, obra del guineano Gerso Fernandes, acabando con las esperanzas de los “diablos” de la remontada.

This Gerso Fernandes goal is the difference between @SportingKC and @TolucaFC at the half!#SCCL2019 #TOLvSKC pic.twitter.com/fjHBjVe2mV

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) 1 de marzo de 2019