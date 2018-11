Tribunal niega cambio de medidas a Rosa Elena Bonilla y continuará en prisión

Radio América. El Tribunal en Materia de Corrupción este jueves le negó el cambio de medidas a la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo y a dos acusados mas en el sonado caso “Caja Chica de la Dama”.

Cabe mencionar que por tercera vez las autoridades judiciales le han negado el cambio de medidas a la esposa del ex-gobernante hondureño, Porfirio Lobo Sosa, y por lo tanto, continuará en prisión al igual que los señores Saúl Escobar y Mauricio Mora, acusados en el caso de corrupción “Caja Chica de la Dama”.

Ante eso, el abogado Juan Carlos Berganza, defensor de la ex-primera dama cuestionó al tribunal de corrupción por la negación de las medidas, indicando que por unas llamadas telefónicas producidas en enero por supuestas sospechas de influencias sin tener certeza de haberse cometido ese acto.

El ex-mandatario después de conocer la negación de medidas para su esposa, manifestó que “Rosa Elena legalmente no debería de estar detenida”.

Lobo Sosa cree que este juicio podría ser político, preguntando, qué peligro de fuga puede haber en este caso de su cónyuge.

Pese a esa negativa de parte del Tribunal en Materia de Corrupción, el ex-gobernante afirmó que seguirán las acciones de la defensa y las apelaciones correspondientes a la espera que en algún punto de haga justicia.

Para el entrevistado no era sorpresa que sucediera la no aceptación del cambio de medidas, arguyendo que ya se sabe quién está detrás de ese proceso aunque no lo precisó, pero confía que algún día terminará esa “pesadilla o show”.

Porfirio lamenta que será la primera vez que su esposa pase la navidad de tenida, sin embargo dijo que tienen la presentación de unos recursos y en ese sentido, espera que se haga justicia.

Aunque no puede anticipar la decisión que tomará la Sala de lo Penal, pero cuestionó de una diferencia en la aplicación de la ley, señalando que por mas que se alegue que la misma se hace obligatoria, puntualizó que “no es cierto porque hay dedicatoria en la aplicación de la ley”.