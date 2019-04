Trump anuncia que la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU deja su puesto

(AFP)- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, defensora de primera línea de la controvertida política migratoria de su gobierno, dejará el cargo.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2019