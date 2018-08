Un niño de 9 años se suicida tras sufrir acoso por decir en la escuela que era gay

Jamel Myles (9 años), de Denver (Colorado, EE UU) se quitó la vida en la primera semana de colegio y su madre asegura que entre las causas está el acoso al que le sometieron sus compañeros de clase después de que, tras las vacaciones del verano, les comunicara que él era gay.

La madre de Myles, Leia Pierce, ha contado a los medios de comunicación que este verano su hijo le comunicó a ella que era gay y que estaba orgulloso de serlo.

Además, compartió con ella su decisión de hacerlo público en la escuela cuando volviera de las vacaciones, porque no sentía que fuera nada a ocultar.

Jamel empezó la semana pasada cuarto curso de primaria en la escuela Joe Shoemaker y en pocos días le amargaron la existencia de tal manera por declararse homosexual que el pequeño decidió matarse.

“Mi hija mayor me contó que los niños le decían que se suicidara”, ha explicado la madre del niño, Leia Pierce, según ha relatado un periodista de ‘The New York Times’ en Twitter. Comprensiblemente compungida, la madre ha lamentado que el pequeño no acudiera a ella (solo recurrió a su hermana mayor) para explicarle el suplicio por el que estaba pasando y ha comentado que este verano ya comunicó a la familia su condición sexual.

Meet 9 y.o. #JamelMyles. This summer he came out to his mom as gay. Then, he went back to school, 4th grd. The bullying came quickly. His mom said, “My son told my oldest daughter the kids at school told him to kill himself.” On the 4th day he did just that. I’m so sick of this! pic.twitter.com/ivhYf9qK3j

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) 28 de agosto de 2018