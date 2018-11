Una niña obligada a dormir en la calle por menstruar muere impactada por el ciclón Gaja en la India

Una niña de 12 años murió el pasado 15 de noviembre en el estado de Tamil Nadu al caerse encima del granero cubierto de paja donde dormía un cocotero, informó el portal The New Indian Express. La pequeña S. Vijaya había sido obligada a dormir fuera de su casa porque estaba menstruando. Era su primera vez.

Arrancado de cuajo por los fuertes vientos provocados por el ciclón Gaja, el cocotero cayó justo encima de la joven, lo que le supuso la muerte en el acto. Su madre, Bhanumathi, que dormía junto a ella, sufrió fracturas en una mano y pierna. También lo hacía su abuela.

La tradición india considera ‘impura’ a las niñas en cada menstruación. Un tío de S. Vijaya explicó cómo los varones de la familia dormían en una cabaña situada a unos 50 metros de la choza de paja. Y relató cómo trataron de retirar el árbol usando toallas.

Una vez sacaron a la joven del interior del establo, la trasladaron al hospital, pero los médicos solo pudieron certificar su muerte. Fue enterrada el pasado domingo tras serle practicada una autopsia.

When a Cyclone, and Taboo Around Menstruation, Took a Young Girl’s Life

A class 7 student,Vijaya was made to stay alone in a hut when Cyclone Gaja descended on Tamil Nadu as she was on her period. She died after a coconut tree fell on the hut.

When will the society change pic.twitter.com/xI1qoiGBaI

— Swatz (@MeSwatz) 21 de noviembre de 2018