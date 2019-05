Usuarios detectan un incómodo problema en la nueva interfaz de la cámara de Instagram Stories

(RT)- Instagram ha incorpado cambios en la interfaz de la cámara de sus ‘stories’ —pronto disponibles en todos los dispositivos Android y iOS—, añadiendo una barra inferior ahora compuesta por un menú giratorio que busca facilitar el acceso a las diversas herramientas de edición.

Sin embargo, algunos usuarios aseguran que este rediseño ocasiona problemas a la hora de encuadrar una fotografía en la pantalla del teléfono. Según afirman, el nuevo menú se sobrepone a la imagen, creando una idea errada de las dimensiones de la foto justo antes de tomarla.

El periodista Raymond Wong, del portal Mashable, publicó una instantánea para explicar el inconveniente con el visor en su iPhone XS. «¿Soy el único que odia la nueva cámara de ‘Instagram Stories’? ¿Por qué hay todo ese espacio negro en la parte inferior? Ya no puedo encuadrar correctamente», escribió en Twitter.

Am I the only one who hates the new Instagram Stories camera? Why is there all this black space at the bottom? I can’t properly frame my Story shot/video anymore because I can’t see what *is* in frame or *not in* frame down there (I’m on iPhone XS). Fix this @instagram pic.twitter.com/g3bNcVKSYy

— Raymond Wong📱💾📼 (@raywongy) 17 de mayo de 2019