VÍDEO: Hondureño Téofimo López promete ser campeón del mundo en 2019

Consciente que posee un gran talento para el boxeo, mismo que potencia a diario con varias horas de práctica, el hondureño-estadounidense Teófimo López ha prometido que el próximo año logrará su objetivo de ser campeón del mundo.

Por medio de un vídeo con imágenes suyas, el púgil ha hecho saber que hará lo posible para alcanzar su meta. “¡2019 es el año en que seré campeón del mundo! Estén atentos a #TheTakeover” escribió en Twitter.

De la mano de la promotora Top Rank, Teófimo López está sabiendo llevar en tiempo y forma correctas una carrera de va en franco ascenso, la cual es seguida de cerca por los analistas más respetados de este deporte.

Téofimo López pelea en el peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, organismo del cual es campeón a nivel de Estados Unidos desde su último combate en julio pasado, contra el brasileño William Silva.

De padres hondureños y nacido hace 21 años en el Bronx, Nueva York, Téofimo López representó hace dos años a Honduras en las Olimpiadas de Río, donde no pudo brillar por haber sido eliminado en primera fase por el francés Sofiane Oumiha.

En febrero de este año Teófimo López expresó que quiere ser una esperanza para Honduras, por lo que cuando logre ser campeón mundial dedicará su título al país.

2019 is the year I will become World Champion! Stay tuned for #TheTakeover pic.twitter.com/xgBFwBEBcI

— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) 29 de agosto de 2018