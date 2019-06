Vídeo: Hondureño viaja 20 horas para ver al «equipo de sus amores» el Real Betis de España

Radio América. Pese al extenuante viaje de 20 horas, un hondureño se mostró muy feliz para ver a su club favorito el Real Betis de la primera división de la Liga Española de Fútbol.

Rodeado de un gran número de aficionados del equipo de la camisola verde y blanco, el catracho manifestó, » me estuve 20 horas de vuelo para venir a ver al Betis, y son también 20 de regreso, pero no me importa, es el equipo de mis amores».

«Aunque mis amigos de Miami me dicen: que estoy loco, si estoy loco en venir a presenciar al Betis hasta acá, no me importa», replicó el ciudadano, quien no reveló su nombre el vídeo publicado.

El hondureño dijo, «estoy emocionado en llegar para ver a las personas que tanto admiro y veo por televisión todos los domingos, sin importar la hora en que me levanto, pero estoy muy contento porque ser del Real Betis, no tiene precio».

Sin palabras. pic.twitter.com/C2Kz3bzxQS

— Real Betis Balompié (@RealBetis) 8 de junio de 2019