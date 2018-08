VÍDEO: La broma pesada de Maynor Figueroa y sus compañeros al técnico del FC Dallas

Solo el buen ambiente que impera en el camerino pudo hacer que el técnico del FC Dallas, Oscar Pareja, soportara la broma que le hicieron el hondureño Maynor Figueroa y sus compañeros en el día de su cumpleaños.

En un vídeo subido por el club de la MLS en sus redes sociales, los futbolistas cubrieron de harina, huevos y agua al técnico colombiano.

Al final todos pasaron un buen momento, para luego continuar con el entrenamiento del FC Dallas, equipo del cual Maynor Figueroa es pieza clave en la zona defensiva.

Don’t worry, the tean didn’t forget about Oscar’s birthday. Looks like they got him good before heading to the airport! 😂 pic.twitter.com/eKQtU2IYQ9

— FC Dallas (@FCDallas) 10 de agosto de 2018