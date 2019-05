VÍDEO: Maluma se defiende tras la ola de críticas por subir un vídeo acariciando a un león cachorro

(RT)- El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, subió este fin de semana a su cuenta de Instagram un video en el que se le ve acariciando a un pequeño cachorro de león que sostiene en sus manos. Las imágenes no fueron muy bien vistas por gran cantidad de sus seguidores, que criticaron al cantante señalando que es responsable de maltrato animal por tener a una especia salvaje fuera de su hábitat.

Quienes rechazaron la acción de Maluma asumieron que se trataba de su mascota. Lo tildaron de irrespetuoso hacia los animales, instándolo a devolver al cachorro a donde pertenece.

«Me doy cuenta que ni con todo el dinero se puede comprar el amor y el respeto a los animales. A ti que te sigue tanta gente deberías de concientizar a las personas sobre los problemas que tenemos, tantos animales siendo maltratados, sacados de su hábitat, sufriendo por la ambición de la gente y varios extintos y otros a punto de serlo todo por el cambio climático», escribió una internauta.

Gente «estúpida» e «ignorante»

Ante la lluvia de comentarios negativos, el colombiano se pronunció para defenderse de las acusaciones a través de varias grabaciones en ‘stories’ de Instagram. Según explicó, el león no era suyo y había sido rescatado por una fundación en México, desde donde fue grabado el video.

«Por qué hay gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Ustedes no entienden que ese animal estaba ahí porque lo están ayudando, lo rescataron. De lo contrario estaría muerto», aclaró Maluma visiblemente enojado.

El cantante reiteró que es animalista y que nunca apoyaría el tráfico de especies. Asimismo, invitó a sus detractores a no «escribir estupideces» ni a «juzgar», y más bien salir a la calle a rescatar animales. «Dejen de estar alegando. No hablen tantas estupideces si no saben, ignorantes», concluye.

Vale destacar que el video con el león compartido por Maluma estaba acompañado del ‘hashtag’ #MalaMiaBJWT. Las letras BJWT son las siglas de Black Jaguar-White Tiger, una instución con sede en México que está dedicada a rescatar y proteger animales en vía de extinción.

De acuerdo con el santuario de fauna, el cantante colombiano viene colaborando desde hace tiempo con la causa, motivo por el cual uno de los leones que protegen fue bautizado como ‘Maluma baby’ en su honor.

Lea más: Billboard Music Awards 2019: Maluma y Madonna cantaron en la gala