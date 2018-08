VÍDEO: ¿No la ha visto? La jugada el estilo Higuita que hizo ‘Buba’ López en la MLS

El pasado fin de semana el hondureño Luis ‘Buba’ López hizo su debut oficial con la camisa de Los Ángeles FC en la MLS, con una jugada que hizo recordar al colombiano René Higuita, figura de su selección entre las décadas de los 80’s y 90’s.

Durante la derrota 2-0 contra Sporting Kansas City, ‘Buba’ López gambeteó en varias ocasiones al guineano Gerso Fernandes. Afortunadamente para el catracho, la maniobra se salió bien y fue ovacionado por el público.

Con este juego quedó oficializado el debut de ‘Buba’ López en la MLS, ya que no había podido hacerlo debido a una lesión.

Una vez recuperado de la misma Los Ángeles FC mandó a ‘Buba’ López al Orange County, su equipo filial, con el objetivo de recuperar su nivel, hasta que el técnico determinó que estaba listo para defender el arco angelino.

The @SanManuelCasino Thrill of the Match: Buba tekkers 👌 pic.twitter.com/5QyP7FrEjs

— LAFC (@LAFC) 12 de agosto de 2018