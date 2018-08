VÍDEO: Paulina Rubio ‘muere’ por asfixia dentro de un automóvil en una campaña publicitaria

La cantante mexicana Pauliana Rubio ha protagonizado una campaña publicitaria de la asociación PETA Latino (People for Ethical Treatment of Animals) que advierte del peligro de encerrado a los perros en vehículos durante el verano.

En el vídeo publicado este martes por dicha organización, de poco más de un minuto de duración, se ve a Rubio pasando por el mismo suplicio de un animal encerrado dentro de un automóvil. Tras varios intentos por abandonar el vehículo, y bajo un intenso calor, la cantante termina ‘pereciendo’.

“Los perros pueden sufrir un golpe de calor y morir en cuestión de minutos”, reza el mensaje al final del vídeo, que tiene la intención de concienciar a la gente sobre el peligro que supone esta práctica para las mascotas.

Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) (People for the Ethical Treatment of Animals en inglés) es una organización por los derechos de los animales. Con base en los Estados Unidos, y con dos millones de miembros y partidarios, PETA es el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo.

Fundada en 1980 y con base en Norfolk, Virginia, la organización es una corporación sin ánimo de lucro con 187 empleados, financiada casi exclusivamente por sus miembros. ​ Fuera de los EE. UU., tiene oficinas afiliadas en Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, los Países Bajos, España, Sudáfrica, República de China (Taiwán), y el Reino Unido.​ También tiene el peta2 Street Team (Equipo de Calle) para activistas de instituto y edad colegial y la Foundation to Support Animal Protection, que maneja los activos de PETA.5​6​7​ Su presidenta internacional es Ingrid Newkirk.

