Viuda de Pablo Escobar confesó a sus hijos que su padre la hizo abortar (Vídeo)

(Radio América)- Uno de los episodios más terribles que tuvo que pasar María Isabel Santos, antes conocida como Victoria Eugenia Henao, fue un aborto a la edad de 14 años, a manos de una de las amigas del que sería su esposo: Pablo Escobar.

“En ese momento yo me encontré sobre una mesa, porque no había camillas, y le pregunté que qué estaba pasando, que qué me iba a hacer, ella me dijo que íbamos a prevenir un embarazo. Me dijo qué era lo que yo tenía que hacer sola en el proceso, los dolores que me iba a generar”, relató Santos.

En una entrevista exclusiva con Rashel Díaz, la viuda de Escobar decidió hablar por primera vez en 25 años de lo que fue su vida junto al capo colombiano, así como los problemas que enfrentó tras la muerte de Escobar.

“Tuvieron que pasar 25 años de mi vida para tener el coraje de recuperar mi voz. Tenía una responsabilidad con mi nieto y con mis hijos de contarles lo que sentí y lo que viví al lado de Pablo Escobar”, le confió a Rashel.

Una de las cosas que vivió en los primeros años de relación con Escobar fue justamente el aborto de un bebé, pero no fue sino hasta que sus hijos fueron mayores que pudo confesarles lo que había pasado.

“Realmente yo no tenía consciencia de esa situación. Ni siquiera cuando nosotros tuvimos una relación como pareja porque de la sexualidad jamás se hablaba. Simplemente un día me invitó a visitar una amiga de él y esa persona fue la que terminó haciéndome el aborto”, contó.

Yo pensé que yo me iba a ir con este secreto a la tumba, pero de tanto remover mi historia y mis emociones, una noche en la madrugada le conté a mi hijo. Le dije que él no fue el primer hijo que tuve, así que fue muy doloroso para él”, dijo María durante la entrevista.

Contarle a su hija Juana fue aún más doloroso por tratarse de una mujer, pero Santos aseguró que recibió mucho apoyo.

El romance entre Pablo Escobar y Victoria Eugenia Henao comenzó cuando ella era tan solo una niña, pero con el paso de los años se fue tornando en una situación cada vez más difícil de manejar.

“Yo lo conocí como el muchacho del barrio, el que tenía su moto. Siempre estaba con chicas muy lindas y a veces se acercaba y me decía: ‘Tatica, ¿damos una vuetita?’. Obviamente yo le decía que no, eso era prohibido, que una niña de 12 años se subiera a la moto con un vecino, un desconocido”, contó la mujer.

Tras varios años de matrimonio, y cuando comenzaron a perseguir al capo por sus negocios ilícitos, Henao siguió a su lado, pero hoy en día se siente arrepentida de todo lo que ocurrió y la manera en que manejó las cosas.

“Yo idealicé a mucho Pablo, me quedé con ese amor de niña, y todas las veces que me quise separar de él, que me quise salir de esa relación por las infidelidades, él seguía seduciéndome para que yo me quedara ahí y me costaba mucho tomar una decisión”, señaló.

A pesar de lo que ocurría en Colombia y de las noticias que veía en televisión, Victoria Eugenia no sospechó de los negocios de su esposo: “Él me decía que no me preocupara, que no tenía nada que ver, que él era un empresario y yo le creí”.

Sin embargo, hoy en día pide perdón a todas las víctimas de los actos de terrorismo que cometió Escobar en Colombia.

Henao le dijo a Rashel: “Perdón, perdón y mil veces perdón a todas las personas que sufrieron este horror y esta tristeza. Nosotros desafortunadamente todavía no hemos podido conversar con las víctimas de Colombia porque hay mucho enojo. Le quieren dar la espalda a esta historia, se llenan de ira y de dolor”.

Tras el lanzamiento de su libro, donde cuenta su historia al lado de Pablo Escobar, María Isabel Santos quiere que la gente sepa que su familia no es responsable por los crímenes que cometió su esposo. “Hubiera querido no ser yo la que conoció a Pablo Escobar”, reveló.

Fuente: Telemundo.

