Yalitza Aparicio pidió respeto a su privacidad, pero familiares lejanos revelaron detalles de su vida

Aparicio ha dicho que ha sido difícil porque no conoce este medio. “Hasta mi familia me dice ‘sabes qué, no queremos dar entrevistas’ y yo (les pregunto) ‘porque lo que les decimos nosotros, no lo pasan porque ellos (medios), no pasa que vienen (a Tlaxiaco) y nos acosan y nos insisten y no lo pasan, todo lo editan’, relató.

Mientras tanto, y previo a la ceremonia de los premios Oscar, Yalitza disfruta de todo lo que le ha ocurrido a raíz de esta película.

En declaraciones para la revista Teen Vogue, comentó que la experiencia ha sido abrumadora, pero que intenta valorar cada momento y aprovechar al máximo todo lo que pueda aprender. Dijo que uno de sus momentos más divertidos ha sido el usar los vestidos de diseñador y las sesiones fotográficas.