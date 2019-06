Abogado de mujer que acusa de violación a Neymar amenaza con dejar caso si ella no presenta pruebas

(Xinhua) — El abogado de la modelo Najila Trindade, que acusa al futbolista Neymar de una supuesta violación y agresión, dijo que podría abandonar la defensa si la joven no presenta las pruebas que afirma tener en contra del deportista brasileño, informó en las últimas horas el noticiero Jornal Nacional, de la televisión Globo.

Najila Trindade afirma haber grabado un video del encuentro con el atleta, el cual serviría como prueba de los cargos presentados. Informes de prensa que dicen haber tenido acceso a una declaración de la joven a la policía indican que ella manifestó que alguien entró a su domicilio de Sao Paulo y robó un reloj, dinero y la tableta donde almacenaba el vídeo.

El supuesto robo está siendo investigado por la policía, aunque de momento sólo se han detectado las huellas dactilares de Najila, su empleada doméstica y de un amigo de la joven.

Caso Neymar

En el primer minuto del vídeo, filtrado a la prensa, se puede ver a la modelo golpeando a Neymar mientras le acusa de agredirle y dejarla sola en el hotel la noche anterior. En los otros seis minutos que dura la grabación, de acuerdo con la joven, habría elementos que comprobaría que el futbolista brasileño la agredió.

El abogado de la joven, Danilo García de Andrade dijo que Najila le relató que tiene pruebas guardadas en un cofre pero que aún no ha tenido acceso al material.

Najila Trindade ingresó el viernes en la comisaria de Defensa de la Mujer en Sao Paulo con el rostro cubierto por una chaqueta negra para evitar a los periodistas y fotógrafos que cercaban el local y salió horas después cargada en los brazos del abogado tras sentirse mal. Luego fue transportada a un centro médico en un coche de la policía.

La joven de 26 años relató que conoció al futbolista a través de Instagram. «Era mi intención tener una relación sexual con él», afirmó la modelo, quien confirmó además que Neymar pagó el hotel y los pasajes para encontrarse en París.

Relató que en el primer encuentro en la noche del 15 de mayo Neymar llegó al hotel «agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije ok, voy a intentar manejar esto».

«Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces, ok, todo bien. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí parar porque me dolía. Él me dijo ‘disculpa, linda’. Pregunté entonces si tenía preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (…) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente», agregó.

Información: Xinhua