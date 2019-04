Dirigente obrero dice que “jinetes del Apocalipsis” de la CREE deben retroceder con aumento de 10% a energía

Radio América – El dirigente obrero José Luis Baquedano calificó este martes como “jinetes del Apocalipsis” a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) por el aumento del 10 por ciento a la tarifa del servicio eléctrico a partir del mes de abril.

Baquedano dijo que el ajuste tarifario es un duro golpe a la economía de los hondureños y no descarta que el movimiento sindical del país salga a las calles a protestar “por esa barbarie y masacre económica que va a empobrecer más al pueblo”.

“Como movimiento sindical deberíamos salir a las calles a exigir al Gobierno que retroceda con ese reajuste que nos han aplicado los jinetes del Apocalipsis de la CREE, que no se en qué mundo viven, estos señores no se dan cuenta que tenemos un pueblo sumergido en extrema pobreza, en calamidad doméstica, que no hay capacidad de endeudamiento, de pago, ni para comprar lo más sagrado como la comida”, manifestó.

El representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), cuestionó que se haya negociado un ajuste del 4 por ciento al salario mínimo en el país y la CREE “de romplón” aumentan a la energía, siendo un golpe para los hondureños.

Agregó que el incremento al servicio eléctrico traerá consecuencias negativas porque los empresarios van a trasladar al consumidor el costo de los bienes y servicios que producen el en país, y además señala que esos no son incentivos para la inversión nacional y extranjera.

Las autoridades de la Comisión Reguladora justificaron el fin de semana que el ajuste a la tarifa de la energía se debe a las alzas en los precios internacionales de los combustibles, como el búnker y el diésel utilizados por las generadoras, y por la devaluación de la moneda.

Información: Nelson Murillo