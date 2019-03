Edinora Brooks afirma que autoridades sanitarias del país no hacen suficiente conciencia al pueblo hondureño sobre el tema del dengue

(Radio América)- Para la diputada y miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional de Honduras, las autoridades sanitarias no han hecho suficientes esfuerzos para hacer conciencia sobre los criaderos del dengue para así detener esta epidemia.

“Independientemente de lo que hagamos si la población no hace lo que está a su alcance para eliminar el transmisor del dengue, no vamos a deshacernos de esta epidemia, pero el problema es que le están ocurriendo las cosas a otras personas se están muriendo y siempre pensamos que estamos exentos pero no es así”, declaró.

Por su parte la diputada expresó que no hay nadie que esté exento de enfermarse porque el zancudo transmisor no ve condición social ni posición académica ya que hasta doctores han muerto por el Dengue.

“No esperemos que vengan otras personas a nuestros patios para poder eliminar los criaderos del Zancudo”, aconsejó.

Además, la también parlamentaria expresó que sería oportuno decretar alerta nacional sin embargo, lo primero es concienciar a las personas para que puedan eliminar los criaderos de zancudos de sus casas.

“Las autoridades sanitarias están fallando en no hacer suficiente conciencia en las personas porque es allí donde tenemos que trabajar mientras no estemos conscientes nunca vamos a eliminar los criaderos del zancudo”, enfatizó.

También, Brooks dijo que una posible solución al problema del dengue podría ser que los ciudadanos se ocupen de sus casas y alrededores para que así las autoridades sanitarias se dediquen a las calles, cunetas y solares baldíos.

