Facebook e Instagram caen a nivel mundial y una ola de memes inunda Twitter

(RT)- Usuarios de distintas partes del mundo han reportado este miércoles la caída de las plataformas web y aplicaciones para móviles de Facebook e Instagram. Algunos usuarios tampoco pudieron usar con normalidad Messenger, la plataforma de mensajería de Facebook.

El fallo ha sido registrado en diferentes países, entre ellos parte de EE.UU., Canadá, y varias naciones asiáticas y europeas. Numerosos usuarios de América Latina también denunciaron la imposibilidad de acceder a sus cuentas.

Internautas no tardaron en reaccionar a los problemas con el funcionamiento que experimentaron esas redes sociales y utilizaron Twitter para publicar memes y bromear sobre los fallos.

En sus bromas, inspiradas en diferentes fotogramas de películas, en dibujos animados o en series de televisión, los usuarios se burlan del pánico y la desesperación que provocó entre los usuarios esta caída simultánea de las redes.

me, waiting for Facebook to be fixed..

#FacebookDown pic.twitter.com/maJQX1s0S2

— ariaaa (@Airaamdn) 13 de marzo de 2019