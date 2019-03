Fenafuth entrega implementos deportivos a clubes hondureños

La Fenafuth hizo entrega de implementos deportivos a algunos de los equipos de la liga de ascenso y otros de primera división, por haber cumplido el requisito de licencia de clubes que exige la federación.

Los utensilios contenían balones, chalecos, platos y escaleras e iban dirigidos para aquellos equipos que tienen su sede en la capital de Honduras. La acción se llevó a cabo en Tegucigalpa, pero la federación también tiene previsto hacer una respectiva entrega en las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.

“La entrega se realizó a los equipos de la zona centro de la liga de ascenso y a tres de primera división, no solamente por la licencia sino que por haberse mostrado anuentes con el cumplimiento de los mismos, ya que es una obligación incentivar a las instituciones que sigan trabajando en el programa”, declaró el gerente de licenciamiento de clubes de la Fenafuth, Fernando Osorio.

Por otra parte, el gerente afirmó que tanto la Concacaf como la FIFA no habían determinado el tiempo estimado para la donación de los accesorios hacia los equipos, ya que si no se cumplían los requisitos no habría entrega de los mismos.

Los clubes que militan en la Liga Nacional de Honduras recibieron hace un año las mismas aportaciones, y se espera las mismas contribuciones con los del resto de segunda división.

