Marvin cuestiona se esté llevando al pueblo a un «despeñadero» con cuentos de privatización de salud y educación

Radio América. El polémico Marvin Ponce, este jueves aseguró que «políticos incrustados en la partido-cracia y financiados por grupos económicos nacionales e internacionales, quieren lleva a una crisis innecesarias al país».

Ante eso, el ex-diputado del Congreso Nacional expresó, que «él que quiera quemar llantas o empresas en las calles, púes, que se vaya a la clandestinidad, pero que por favor no se refugie en un partido político».

Marvin ironizó, que, «todo mundo y hasta Mel Zelaya sabe, que no es justo que un pobre esté en un hospital esperando una cita, una operación o medicinas, porque un médico está preocupado por la Salud».

«Con este cuento de la privatización de la salud y educación, lo cual no es cierto, están llevado al pueblo a un despeñadero que no es sostenible», cuestionó el entrevistado en Radio América.

Sobre las actuaciones de los diputados de Libre, quienes exigen la derogación de los decretos PCM y el nombramiento de los representantes electorales, Ponce indicó, que «eso es parte del mismo complot y criticó que ese instituto político nunca se ha preocupado por la educación y la salud, sino que están parados porque quieren meter a Rixi Moncada en el Congreso.

«A mí parece que no estamos siendo justo con el pueblo, y aunque me llamen vendido y traidor, pero hay que decir las verdades como son y desnudar todas esas cosas, porque no podemos seguir en el error divididos como pueblo hondureño», arguyó Marvin.

El entrevistado lamentó que manos de empresarios de afuera y nacionales están financiando conspiraciones, solo porque el Gobierno les a puesto duro con las políticas fiscales del país.

Información: Rony Salinas

