Un niño tiene su riñón en la pierna por una rara mutación genética y sorprende a los médicos

(RT)- Un niño británico, que tiene su riñón en el muslo derecho debido a una rara mutación genética, ha sorprendido a médicos británicos, según publicó la prensa local. Hamish Robinson, de 10 años y residente de Mánchester, el Reino Unido, tiene un riñón ectópico, que es cuando el órgano no está en el lugar correcto.

Según estadísticas, la dolencia afecta a una persona de cada 900. Sin embargo, estiman que el menor es la única persona en el mundo que no posee el cromosoma 7p22.1, lo que causó la inusual localización de su riñón.

“Boy, 10, has a kidney in his THIGH because of a unique genetic disorder named after him because it is so rare” https://t.co/LN4tzXO26L

— McJay Recruitment (@McJayRecruitme1) 28 de enero de 2019